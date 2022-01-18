عاجل| قرار تاريخي للسيسي بتعيين 150 ألف معلم و4 قرارات أخرى تُسعد الملايين

أعلن الرئيس السيسي اليوم مجموعة من القرارات التاريخية وعلى رأسها قرار تعيين 150 ألف معلم على 5 سنوات، على أن يتم الإعلان في كل عام عن تعيين 30 ألف معلم، وذلك لسد عجز المعلمين بوزارة التربية والتعليم، حيث تعاني أغلب المدارس بنقص حاد في المدرسين الأمر الذي جعل الوزارة تطلب متطوعين للعمل كمعلمين في مدارس التربية والتعليم.

قرار تعيين 150 ألف معلم

وانتصاراً لأبنائنا الطلاب والطالبات، أصدر الرئيس قراره اليوم بالإعلان عن تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وذلك حرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين المنظومة التعليمية في مصر، وفي أول تعليق من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أكد أن القرار الذي أصدره السيسي اليوم هو قرار تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة، مضيفاً أنه قريباً سوف يتم الإعلان عن مسابقة السنة الأولى لتعيين 30 ألف معلم.

كما أن قرار الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات لم يكن القرار الوحيد الذي أصدره السيسي اليوم، حيث صدرت توجيهات رئاسية لوزير لمالية الدكتور محمد معيط، بضرورة زيادة المرتبات لمواجهة الظروف المعيشية التي يعيشها المواطنون،

قرارات السيسي اليوم بشأن زيادة المرتبات

رفع الجد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه. إقرار علاوة دورية 7% من الأساسي للمخاطبين بالخدمة المدنية. علاوة 13% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. زيادة الحافز الإضافي لجميع لموظفين العاملين بالدولة.

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