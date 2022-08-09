قرارات حكومية مفاجئة لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مجموعة من القرارات المهمة لترشيد استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، بداية من الأسبوع المقبل.

وقال مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء “سيتم تفعيل تطبيق التوقيت الصيفي في غلق المحلات والمولات التجارية في تمام الساعة 11 مساءً”.

وأضاف “كما تقرر تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية من أجل ترشيد وتقليل استهلاك الكهرباء، مما يؤدي لترشيد الغاز الطبيعي، على سبيل المثال تم ترشيد استهلاك الكهرباء في ميدان التحرير”.

ونوه “سيكون هناك تعليمات مشددة بضبط المكيفات المركزية في المولات التجرية لتكون 25 درجة فأكثر، مما يرشد استهلاك الكهرباء”.

وتابع مدبولي “سيتم ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بجانب إيقاف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية”.

وزاد “بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة، هناك خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في الملاعب الكبيرة والضخمة والصالات المغطاة بالتنسيق مع الأندية والاتحادات الرياضية”.

وشدد على ضرورة إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات الكهربائية، بحيث الأولوية ستكون للمحطات التي تستهلك غاز طبيعي أقل، وتنتج طاقة كهربائية أكبر.

ولفت مصطفى مدبولي “أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعي يتم توجيهه لمحطات الكهرباء”.

وشدد على أن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي يساهم في زيادة دخل الدولة، وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح أن الدولة المصرية تدعم تسعير الكهرباء للمواطنين بصورة غير مسبوقة.