عاجل | في بداية شهر ديسمبر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار وليد حمزة ، عن موعد فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا بأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 لـ 12 ديسمبر 2023 داخل البلاد.

المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

مدة الفترة الرئاسية القادمة

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الفترة الرئاسية القادمة ستكون مدتها 6 سنوات جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد للاعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لها.

مصر مرت بالعديد من المحن

وأوضح المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن بلادنا مرت بالعديد من المحن ولم يحمها من الانحناء سوى إرادة هذا الشعب الأبي