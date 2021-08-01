عاجل| عمرو أديب يرد على محمد رمضان بعد الحكم القضائي

عقب الحكم الصادر من محمكة جنح الشيخ زايد لصالح الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي الشهير عمرو أديب جرى الرد سريعا حول ذلك الحدث.

وكان الفنان محمد رمضان قد أقام دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب وحصل على حكم بالغرامة قدرها 10 ألاف جنيه بينما كان يطلب في دعواه تعويض بقيمة مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وعلى الفور قرر المستشار طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب الرد فورا على ذلك الإجراء بإقامة استئناف على الحكم القضائي الصادر من أول درجة وهو بمثابة رد من الإعلامي الشهير على الحكم القضائي مستغلا حقه الذي كفله له القانون.

وسيجري تقديم الاستئناف غدا من أجل بحث الواقعة لاسيما أن هناك بعض الدفوع قد تلوح في الأفق من الطرفين.

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وكانت مشادة كبيرة قد حدثت بين الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان خاصة فيما يتعلق بحق الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الذي توفى في إحدى المستشفيات.

وكان محمد رمضان قد نشر صور وهو في قمرة قيادة طائرة تابعة لمصر للطيران وقد قامت الشركة بفصل الطيار عن عمله مما دفع الراحل أشرف أبو اليسر لإقامة دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض وقد حصل على مبلغ مالي يصل إلى نحو 6 ملايين جنيه فيما قام الفنان بتصوير فيديو يظهر فيه داخل حوض الاستحمام الذي يملكه ويقوم بإلقاء الأموال داخل المسبح مما أثار حفيظة الكثير من المتابعين.