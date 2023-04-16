عاجل| عزل مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك بسبب جورج و3 آخرين

أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر رمضان 1444، الموافق 16 ابريل 2023 عزل مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك في الدعوى المقدمة من عبد الله جورج وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق أعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين، حيث طالبوا في هذه الدعوة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بزوال صفة رئيس الزمالك الحالي المستشار مرتضى منصور.

تفاصيل عزل مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك

قضت المحكمة في صباح اليوم بزوال منصب رئيس نادي الزمالك واعتبرته شاغرا، وأكدت على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة على منصب الرئيس، تستند هيئة مفوضي الدولة في قرارها على صدور أحكام نهائية ضد مرتضي منصور تفقده صَلاحِيَة عضوية مجلس الإدارة، حيث تعد أحد أهم شروط القبول في عضوية مجلس الإدارة (عدم صدور أحكام نهائية سالب للحرية) وهذا ما حدث مؤخراً، بعد أن نفذ رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضي منصور حكم بالحبس لمدة شهر على خلفية سب وقذف برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مما نتج عنه فقدان شروط صَلاحِيَة عضوية مجلس الإدارة.

يذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي مدة حكم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في 23 من شهر نوفمبر 2023، وبعدها يتم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة بعد أن بدأ هذا المجلس مهمته في نوفمبر 2021، إلا أن القضاء الإداري بمجلس الدولة قال كلمته اليوم بعزل مرتضي منصور.

حبس مرتضى منصور

أعلنت محكمة النقض تأيد حكم الحبس لرئيس نادي الزمالك مرتضي منصور في 25 فبراير 2023، لمدة 30 يوم على خلفية التهم التي نسبت إليه من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي “محمود الخطيب” وبناء عليه قضي مرتضي منصور مدة الحكم وأفرجت عنه السلطات المصرية بعد قضاء مدة الحكم.