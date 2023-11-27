عاجل.. سما المصري تخرج من السجن بعد 3 أعوام لهذا السبب

خرجت الفنانة الاستعراضية سما المصري منذ لحظات قليلة من سجن القناطر بعد حبس دام لـ 3 أعوام وذلك بعدما انتهاء مدة الحبس التي حكم عليها بها مسبقًا لاتهامها بالتحريض على الفجور والتعدي عل الأخلاقيات العامة.

سجن الفنانة الاستعراضية سما المصري لمدة 3 أعوام

جدير بالذكر بأنه في أواخر عام 2020، قضت المحكمة بسجن الفنانة الاستعراضية سما المصري لمدة 3 أعوام وغرامة قدره 300 ألف جنيه، وذلك بعدما قامت بنشر العديد من الصور والمقاطع المصورة المخلة عبر منصات التواصل الاجتماعية المختلة.

التحريض على الفجور والتعدي على الأخلاقيات العامة

ولاقت سما المصري العديد من الاتهامات منها؛ التحريض على الفجور والتعدي على الأخلاقيات العامة، ونشر صورًا ومقاطع خادشة للحياء العام عبر صفحاتها الاجتماعية الخاصة بها بالإضافة إلى تهمة إعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعـ،ـارة ولفت الأنظار لها.