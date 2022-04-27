عاجل| سحب الإندومي من الأسواق المصرية “التفاصيل”

أعلنت الهيئة القومة لسلامة الغذاء المصرية (NFSA)، يوم الثلاثاء 26 أبريل، أنها منحت 48 ساعة لسحب المكرونة سريعة التحضير (الإندومي) بنكهة الدجاج والخضروات من الأسواق المصرية، وسحب عبوات الفلفل الحار لأنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، كشفت اختبارات سلامة الغذاء الدورية عن عبوات الفلفل الحار من إندومي وعبوات نكهات الدجاج والخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب وجود الأفلاتوكسين ومخلفات المبيدات بكميات تجاوزت الحدود الآمنة.

بخلاف تلك المنتجات الثلاثة، وجد أن المعكرونة سريعة التحضير من إندومي آمنة بشكل عام للاستهلاك البشري.

وصرحت الهيئة أنه بعد النتائج التي توصلت إليها، قررت سحب المنتجات المعنية من سلسلة التوريد الغذائي، وحظر بيع عبوات الفلفل الحار والنكهات غير المطابقة.

كما أمرت الهيئة بالتوقف عن التعامل مع الشركة المنتجة لمسحوق الفلفل الحار حتى يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض.