عاجل.. زلزال يضرب مصر بقوة 4.11 درجة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية بقوة 4.11 من مقياس ريختر.

زلزال يضرب مصر

وجاء ذلك علي مسافة 451 كيلو متر شمال غرب مرسي مطروح، وجاء عمق الزلازل 30 كم.

كيفية رصد الزلازل في مصر

يذكر أن الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفيقية، تحدث عن كيفية رصد الزلازل، مبينًا أنها تجرى بمعرفة محطات مصرية داخل مصر وأخرى خارجها، مربطة عن بعد بالشبكة المصرية القومية لرصد الزلازل، وهناك تعاون مكثف بين كل الدول المجاورة في عملية رصد الزلازل وخاصة الدول القريبة من مصر.

وتابع، أن كل المناطق النشطة بالزلازل في حوض البحر المتوسط تقوم بعملية تتبع عدد كبير من المحطات الخاصة بعملية الرصد، مشيرًا إلى أن دولة قبرص يتواجد بها قوس من الحزام الزلزالي والذي يتم رصده بـ7 محطات داخل قاع البحر، وأنه تم بنائها بالتعاون بين دولتي إنجلترا وقبرص، وتوج محطة رصد دولية داخل الأراضي القبرصية مربوطة بمصر، وذلك حتى يتثنى قراءة الزلازل من أكثر من جانب أيضًا.

وكان الدكتور أحمد حسني، بغرفة الرصد الزلزالي، قد أوضح أيضًا العملية الخاصة برصد ومتابعة حدوث الزلازل، مشيرًا إلى أنها تتم يوميًا ولمدة 24 ساعة في اليوم، وأن هناك شاشة كبيرة للعرض لقراءة البيانات، من خلال برامج مختصة بعملية تحليل البيانات من محطات الرصد الزلزالي، وتوضح البيانات توقيت الزلزال الفعلي، بمُعامل تأخير يصل إلى صفر، وعند وقوع أي إشارات تنقل البيانات التي يحتفظ بها داخل وحدات تسمى بتخزين البيانات.