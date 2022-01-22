عاجل| زلزال يضرب بعض المدن المصرية منذ قليل وتوقعات بزلزال كبير قريباً

إسلام عوض

أصدر منذ قليل المعهد القومي للبحوث الفلكية بياناً كشف فيه تفاصيل الزلزال الذي شعر به مواطني مدينة السويس مساء اليوم، وقالت الشبكة القومية للزلازل أن الهزة الأرضية كانت خفيفة، ولم تنجم عنها أي إصابات أو خسائر مادية، وذلك نظراً لوقوع تلك الهزة على بعد 50 كيلو متر تقريباً من السويس.

عاجل| زلزال يضرب بعض المدن المصرية منذ قليل وتوقعات بزلزال كبير قريباً

تفاصيل زلزال السويس اليوم

وجاءت إحداثيات الزلزال الذي وقع مساء اليوم وفق ما يلي.

ساعة حدوث الزلزال مساء اليوم الساعة التاسعة و23 دقيقة و47 ثانية
قوة الزلزال 3.5 درجة بمقياس ريختر
خط العرض 29.60 شمالاً
خط الطول 31.99 شرقاً
العمق 6.2 كيلو متر.
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توقعات بزلزال كبير قريباً

هذا وخلال لقاء تلفزيوني لرئيس القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، أشار إلى أنه يتم تسجيل زلزال كل يوم في مصر، ولكن المواطنين لا يشعرون إلا بـ10% فقط منها، وأشار إلى أنه تم تسجيل ما يقرب من 1000 هزة أرضية خلال العام الماضي فقط.

وأضاف القاضي خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق، أن هناك توقعات بزلزال كبير نسبياً سوف يحدث قريباً بمنطقة شرق المتوسط، ومن الممكن أن يحدث تسونامي نتيجة هذا الزلزال وتتأثر به بعض المدن المصرية.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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