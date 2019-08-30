عاجل | دار الإفتاء تعلن عن أول ايام رأس السنة الهجرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن أول أيام شهر المحرم للعام الهجري الجديد “1441 هجريًا” سوف يكون يوم غدًا السبت الموافق 31 أغسطس لعام 2019، وأن يوم اليوم الجمعة هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1440هـ، مكدة أن استطلاع الرؤية التي تم عقب غروب اليوم الجمعة، بواسطة اللجان المتخصصة على مستوى الجمهورية، أثبتت ميلاد هلال شهر المحرم .

تهنئة دار الافتاء بالعام الهجري الجديد

قدمت دار الإفتاء المصرية وعلى رأسها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع شعوب العالم العربية والإسلامية، بهذه المناسبة التي غيرت مجرى التاريخ بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بصحبة ابي بكر الصديق من مسقط رأسه التي لقى بها كل الاضهاد والتكذيب في مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة التي لقى فيها كل الترحاب وأنطلقت منها الدعوة الإسلامية بقوة لتنتشر في جميع أنحاء العالم .

أجازة رأس السنة المصرية في مصر

انتشرت حالة من الجدل بين المواطنين بشأن أجازة راس السنة الهجرية، وهو ما جعل مجلس الوزراء المصري يصدر بيانًا رسميًا، يؤكد فيه أنه لا صحة لما تردد حول منح إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 بدلاً من يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019م، مؤكدًا أن رئيس الوزراء قد اتخذ قرارًا بأن أجازة راس السنة الهجرية، سوف تكون طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي .