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عاجل| دار الإفتاء المصرية تعلن رسمياً موعد بداية شهر رمضان لعام 2024 والذي وافق الحساب الفلكية

سيد عطيه

منذ أيام قليلة أعلنت البحوث الفلكية بشكل رسمي أن موعد بداية شهر رمضان للعام الحالي 2024، سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس، وعليه فإن شهر شعبان لهذا العام يكون عدد أيامه 29 يوم، وتكون آخر أيام شهر شعبان الأحد، كما أشار معهد الفلك إلى أن هلال رمضان سيولد يوم الأحد، وسيتم رؤية الهلال بعد غروب الشمس في مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت وعدد من الدول الإسلامية والعربية.

عاجل| دار الإفتاء المصرية تعلن الآن موعد بداية شهر رمضان لعام 2024 والذي وافق الحساب الفلكية

عاجل| دار الإفتاء المصرية تعلن الآن موعد بداية شهر رمضان لعام 2024 والذي وافق الحساب الفلكية

دار الإفتاء تعلن غرة شهر رمضان

ولكن بالرغم من أن الحسابات الفلكية تكون دقيقة، إلا أن الذي يحسم الأمر في النهاية هو الرؤيا الشرعية للهلال، وذلك عملاً بقول النبي عليه السلام “صوموا لرؤية وأفطروا لرؤيته”، فرؤية الهلال هو الفيصل في هذا الأمر، وتقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الهلال بواسطة المناظير والمراكز التابعة لها، ولا مانع لديها من الإستئناس برأي البحوث الفلكية، لكنها هي من تفصل في أمر رؤية الهلال في النهاية.

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هذا وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية قبل قليل أن الإثنين الموافق 11 مارس هو موعد بداية شهر رمضان للعام الحالي 2024، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان بشكل رسمي، وهنأت الإفتاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا ومن جميع المسلمين.


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عن الكاتب:
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سيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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