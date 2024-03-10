عاجل| دار الإفتاء المصرية تعلن رسمياً موعد بداية شهر رمضان لعام 2024 والذي وافق الحساب الفلكية
منذ أيام قليلة أعلنت البحوث الفلكية بشكل رسمي أن موعد بداية شهر رمضان للعام الحالي 2024، سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس، وعليه فإن شهر شعبان لهذا العام يكون عدد أيامه 29 يوم، وتكون آخر أيام شهر شعبان الأحد، كما أشار معهد الفلك إلى أن هلال رمضان سيولد يوم الأحد، وسيتم رؤية الهلال بعد غروب الشمس في مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت وعدد من الدول الإسلامية والعربية.
دار الإفتاء تعلن غرة شهر رمضان
ولكن بالرغم من أن الحسابات الفلكية تكون دقيقة، إلا أن الذي يحسم الأمر في النهاية هو الرؤيا الشرعية للهلال، وذلك عملاً بقول النبي عليه السلام “صوموا لرؤية وأفطروا لرؤيته”، فرؤية الهلال هو الفيصل في هذا الأمر، وتقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع الهلال بواسطة المناظير والمراكز التابعة لها، ولا مانع لديها من الإستئناس برأي البحوث الفلكية، لكنها هي من تفصل في أمر رؤية الهلال في النهاية.
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هذا وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية قبل قليل أن الإثنين الموافق 11 مارس هو موعد بداية شهر رمضان للعام الحالي 2024، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان بشكل رسمي، وهنأت الإفتاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا ومن جميع المسلمين.