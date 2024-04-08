أعلنت دار الإفتاء منذ قليل عن أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تحريها رؤية هلال شهر شوال، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأتموا عدة رمضان ثلاثين يوماً، وقامت الإفتاء بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في كافة أنحاء البلاد بتحري هلال شهر شوال.

عاجل| دار الإفتاء المصرية تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 وغرة شهر شوال

بيان دار الإفتاء وأول أيام عيد الفطر 2024

وأعلن مفتى الديار المصرية في بيان له الآن نتيجة تحري رؤيا الهلال، وأكد على تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم الإثنين، وعليه فإن عدة رمضان ثلاثين يوماً، وأن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضاء، والأربعاء الموافق 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وهنأ المفتي الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع عموم الشعب المصري بعيد الفطر المبارك.

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هذا وقد أعلنت السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وعدد من الدول العربية والإسلامية أن عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، وأن رمضان هذا العام 30 يوم.

هذا وقد أكد معهد الفلك الدولي بالإمارات والبحوث الفلكية المصرية، أن عدة رمضان هذا العام ثلاثين يوماً، وأن أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل، وبهذا تتوافق الرؤيا الشرعية مع الحسابات الفلكية.