عاجل| حريق هائل بمنزل الفنان شريف منير.. والسبب: عقب سيجارة!

تعرض الفنان شريف منير، لحريق هائل في منزله بسبب إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة مشتعل بعد الانتهاء من تدخينها على سقف إحدى الغرف بالتراس.

ونشر منير، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام” مجموعة صور لمنزله بعد الحريق، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله قدر ولطف”.

وأضاف منير، أن سبب الحادث سيجارة تم إلقائها من مكان ما على سقف غرفة بتراس المنزل، فنشبت الحريقة واستطاع رجال إطفاء المقطم بالسيطرة على الحريق.

ووجه منير، الشكر لجيرانه الذين وقفوا بجوارهم وانقذوا المنزل من كارثة محققة، وكانت زوجته وابنته في المنزل بمفردهما، في الوقت الذي كان يتواجد فيه منير في لوكيشن تصوير مسلسله الجديد.

يذكر أن الفنان شريف منير، يعرض له حاليًا مسلسل “إجازة مفتوحة” عبر قنوات “ON E” و”ON drama”، وهو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وينتمي لنوعية أعمال الـ 40 حلقة.

“إجازة مفتوحة” بطولة: شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، من تأليف: أحمد محمود أبو زيد، وإخراج: محمد عبد الرحمن حماقي.