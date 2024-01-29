عاجل حبس الراقصة حورية عامين وغرامة 100 ألف جنيه لهذا السبب

عاقبت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الإثنين الراقصة حورية بالسجن لمدة عامين مع توقيع عقوبة الغرامة المالية عليها بقيمة 100 ألف جنيه وذلك لاتهامها بقيامها ببث العديد من مقاطع الفيديو الفاضحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر حساباتها الرسمية، صدر الحكم من الدائرة الرابعة لمحكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار مصطفى مرسى رئيس المحكمة.

حيثيات الحكم الصادر على الراقصة حورية

وكشفت حيثيات الحكم الصادر على الراقصة حورية بأن النيابة العامة وجهت لها العديد من التهم منها التعدي على القيم الأسرية وإفساد المجتمع بالإضافة إلى تهمة نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو المصورية الفاضحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي وبناءًا على ما سبق من اتهامات قررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنح الاقتصادية.

الداخلية تلقي القبض على الراقصة حورية أثناء حفل استعراضي بالإسكندرية

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على الراقصة حورية أثناء إحيائها لحفل استعراضي في منطقة الرمل بالإسكندرية، وكشفت التحقيقات الخاصة بالراقصة حورية بأنها تعمدت خدش الحياء العام، بالإضافة إلى التحريض على الفسق والفجور من خلال قيامها بالرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، وأضافت التحقيقات أيضًا أن الراقصة حورية تتعمد أثناء قيامها بالرقص تعرية بعض مناطق جسدها الحساسة بالإضافة إلى تهمة قيامها باستغلال الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشكل يخالف القيم المصرية وأخلاقيات المجتمع.

من هي الراقصة حورية “راقصة الساحل الشرير”

جدير بالذكر أن الراقصة حورية اسمها الحقيقي هو حنين ومشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “راقصة الساحل الشرير” وبدأت تطرق أبواب شهرتها من خلال الرقصات الاستعراضية بالملابس الشبه عارية لاستهداف غرائز جمهورها وإثارته ومن أكثر الأماكن التي تقوم فيه بهذه الاستعراضات الساخل الشمالي والإسكندرية والقاهرة بالإضافة إلى انتشار فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيس بوك والانستجرام واليوتيوب، وكشفت التحريات عقب القبض عليها من خلال الفحص الجنائي لها تبين بأنها سبق اتهامها في قضية تحريض على الفسق والفجور في قسم شرطة باب شرق في محافظة الإسكندرية.