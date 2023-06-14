عاجل .. تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف اليوم

أسدل اليوم الستار عن جريمة من أبشع الجرائم التي شغلت الرأي العام خلال الأعوام الأخيرة، فاليوم قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، أمام بوابة الجامعة، وذلك بعد أن تم رفض الطعن الذي قدمه المتهم على الحكم الصادر ضده.

اليوم تم القصاص

بدأت تفاصيل القصاص من المتهم محمد عادل في 22 يونيو الماضي، بعد أن أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته في الجريمة التي اتهم فيها، ثم توالت جلسات محاكمة المتهم، التي انتهت بالحكم بإعدامه.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم بعد الاستماع لشهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

وفي 9 فبراير الماضي رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم، وقامت بتأييد الحكم، واليوم تم التنفيذ والقصاص من القاتل.