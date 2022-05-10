عاجل| تعليق صادم من مستشفى العيون المتسببة في وفاة مارينا ضحية الخطأ الطبي

تصدرت مارينا صلاح سركيس ضحية الخطأ الطبي ترند جوجل، وذلك بعد دخولها إلى مستشفى عيون شهير لإجراء أشعة صبغة، لترد المستشفى على ذلك الاتهام.

المستشفى ترد على أسرة ضحية الخطأ الطبي

ومن جانبها، أعلن المستشفى الوطني للعيون، اليوم، تفاصيل الواقعة بشأن مارينا، مؤكدة أنها ذهبت إليهم السبت الماضي، وهي بالفعل تعاني من شكوى في العينين، وعملت المستشفى على إجراء الفحص الطبي لأجهزة الجسم بواسطة استشاري، ووصفت لها المستشفى قطرات مناسبة، بجانب طلب فحوصات خاصة بمدى تأثر الشبكية.

وذهبت مارينا، في بيان للمستشفى، أيضا في اليوم التالي وهو الأحد، لإجراء الفحص، وسأل أطباء المستشفى مارينا عن التاريخ المرضي، وقد أجابوا بالنفي، لذلك عملت المستشفى على تركيب كانيولا بجانب حقن أمبول هيدروكورتيزونن ومن ثم حقنها بنصف أمبول فلورسين 2.5 سم.

لم يتم إجراء اختبار حساسية

وأكدت إدارة المستشفى الوطني للعيون، أنه لا يُجرى اختبار حساسية لمادة الفلورسين وفق القواعد الطبية الإرشادية الطبية عالمياً، ومن ثم فإن الطريق الوحيد لمعرفة وجود حساسية من عدمه هي الأسئلة التي توجه للمريض بشأن وجود تاريخ مرضي لأي حساسية دوائية أو غذائية أو ضد الصبغات.

وبدوره، أكد الدكتور أشرف فايز، مدير المستشفى، أنه بعد أن تم الانتهاء من إجراء الحقن وأشعة الفلورسين وُضعت المريضة تحت الملاحظة، وخلال دقائق شعرت مارينا بدوار وميل للقئ وغثيان وهي أعراض الحساسية، وبالفعل تم إعطاء مارينا جرعة ثانية من مادة الهيدروكورتيزون، ولم تتحسن حالة المريضة،و بالفعل زادت أعراض الدوار وإحساس بالهبوط، وقد استدعى ذلك الطبيبة القائمة بالفحص من خلال البدء فوراً بمساعدة الممرض المصاحب للاستشاري في إجراء إنعاش قلبي رئوي بعد استدعاءه الفوري لـ”code blue” عن طريق الميكروفون العام ووصول الطاقم الطبي المكون من 3 استشاريين تخدير، و2 ممرض عمليات.

واُستكمل الإنعاش القلبي الرئوي نظرا لعدم وجود نبض أو ضغط محسوس للمريضة، وتم إعطاء مارينا الأدوية اللازمة عن طريق الوريد المركزي، وأيضا عن طريق الحقن المباشر بعضلة القلب لإنعاش القلب والصدمات الكهربائية.

نقل مارينا إلى غرفة العناية المركزة

واستعادت مارينا، العلامات الحيوية مثل النبض وقياس ضغط الدم، واستمر إعطاء المحاليل والأدوية المنشطة لعضلة القلب، وبالفعل استقر ضغط الدم على 96 / 116، مضيفا أنه عند استقرار العلامات الحيوية تم نقل المريضة إلى غرفة الرعاية المركزة بالدور الثاني بالمستشفى لاستكمال العلاج.

وتابع مدير المستشفى: “ولكن وفق الرأي الطبي لاستشاري التخدير أن المريضة مارينا بحاجة لاستكمال الأبحاث التخصصية (أشعة على الصدر- أشعة مقطعية علي المخ)”.

وبسبب وجود بعض دورات التنفس التلقائي للمريضة مما يسمح بالنقل، تم استدعاء سيارة إسعاف من مستشفى الكهرباء، وهو المبنى الملاصق للمستشفى الوطني للعيون والذي يبعد عنه 50 مترا، وبافعل نُقلت المريضة من خلال سيارة إسعاف مجهزة وطاقم الرعاية وبمصاحبة استشاري التخدير بالمستشفى إلى الرعاية المركزة بمستشفى الكهرباء.

الحالة المرضية ساءت

وأوضح “فايز”، أنه على مدار اليوم الأول الأحد 8 مايو تمت متابعة الحالة على بين الأطباء في المستشفى بجانب أطباء رعاية مستشفى الكهرباء، وقد تحسنت الحالة المرضية لمارينا خلال نهاية اليوم.

ومع استمرار المتابعة أكد أطباء الرعاية المركزة بمستشفى الكهرباء، أن الحالة المرضية ساءت فى الساعات الأولى ليوم الاثنين 9 مايو، قبل أن تتوفى في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم.

المستشفى تنعى مريضة الخطأ الطبي

وقد نعت المستشفى، مارينا صلاح سركيس، وتقدمت بخالص العزاء لجميع أفراد الأسرة، وقد أكد مدير المستشفى للقول أنه من المعلوم بأن الحساسية المفرطة لمادة الفلوريسين تحدث حسب الإحصائيات العالمية بنسبة (1 : 250,000) حالة، وقد تؤدى إلى الوفاة ويتم إجراء يوميا أكثر من 40 حالة فحص بأشعة الفلوريسين للشبكية بالمستشفى على مدار أكثر من 20 عاما.