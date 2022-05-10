عاجل| تعليق حاسم من محامى ابنة البرلمانية ضحية الخطأ الطبي

مارينا، حكاية فتاة ذهبت إلى أحد مستشفيات العيون المشهورة، وذلك لعمل أشعة صبغة منذ أيام، ليذكر زوجها على تواقع التواصل الاجتماعي أن مارينا خرجت، وهي تستنجد به: “الحقني بموت”، إلى أن توفيت.

محامي أسرة مارينا ضحية الخطأ الطبي

ومن جانبه، قال فريد جلال المحامي الخاص بالأسرة، إن مارينا كانت ضحية لخطأ طبي في مستشفى بالقاهرة، وتم تحرير محضر بقسم النزهة، وجهات التحقيق تعمل على تجري شؤونها في الواقعة.

وتعمل الصحة على التحقق، ليؤكد المحامي عدم التنازل عن حق مارينا، وفق موقع اليوم السابع.

فتح تحقيق عاجل بشأن مارينا

ومن جهته أعلن مصدر مسؤول بالصحة، أنه بالفعل جارِ فتح تحقيق عاجل بشأن وفاة مارينا صلاح سركيس، وهي ابنة البرلمانية هيام بنيامين، داخل مستشفى عيون خاصة في القاهرة.

وأوضح المصدر، أن الضحية مارينا تعرضت إلى مضاعفات هلال إجراء أشعة صبغة على عينها.