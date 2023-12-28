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عاجل.. تعطيل الدراسة في محافظة الغربية بسبب سوء الأحوال الجوية

محمود عماد

أعلنت محافظة الغربية، اليوم الخميس، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة، وذلك بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد.

جاء القرار بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى أن المحافظة ستشهد اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تصل إلى حد السيول، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضح محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين، ومنعًا لتعرضهم للمخاطر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وأضاف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة المنخفض الجوي، وتم التنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين.

وذلك من خلال نشر فرق الإنقاذ والإطفاء في مختلف أنحاء المحافظة، وتجهيز المعدات اللازمة لإزالة آثار الأمطار والسيول، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحذيرية والتوعوية للمواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وناشد محافظ الغربية المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والابتعاد عن الأماكن المفتوحة، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت أن يستمر المنخفض الجوي اليوم، ويمتد إلى غدا الجمعة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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عن الكاتب:
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محمود عماد

انا اسمي محمود عماد عملت في اكثر من موقع ومن ابرزها موقع نجوم مصرية ودرست في معهد عالي علوم اداريه والحاسبات ولي خبره تحليل المحتوي وصياغته

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