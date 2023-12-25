عاجل| ترحيل سما المصرى إلى سجن النسا بالقناطر بعد إلقاء القبض عليها لتنفيذ عقوبة حبسها

رحلت الأجهزة الأمنية بوزارة الدخلية الراقصة والفنانة الاستعراضية سما المصري إلى سجن النسا بالقناطر وذلك لتنفيذ حكم قضائي كان قد صدر ضدها في وقت سابق بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية 100 ألف جنيه وذلك لقيامها بنشر فيديوهات غير لائقة أخلاقيًا تحرض على الفسق والفجور.

التفاصيل الكاملة حول القبض على سما المصري

تفاصيل تنفيذ الحكم القضائي ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري

وتخضع الراقصة سما المصري بعد ترحيلها إلى سجن النسا؛ لتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها في شهر نوفمبر الماضي من محكمة النقض بعدما تقدمت سما المصري بطعن على حكم حبسها سنة وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم إلى الحبس سنتين وعندما أفرج عن المتهمة سما المصري كان قد قضت عقوبة حبسها الصادر بسنة ، ووقت نظر موضوع النقض الذى صدر بالحكم سنتين يتبقى سنة بناء عليها ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها لتنفيذ باقى العقوبة .

التهم التي وجهتها النيابة العامة للراقصة سما المصري في قضيتها:

نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء العام التحريض بالإغراءات على ممارسة الدعارة، عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي إتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة إعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري إنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات لارتكاب الجرائم المذكورة

آخر ظهور للفنانة الاستعراضية سما المصري بعد خروجها من السجن

وفي 27 من شهر نوفمبر الماضي خرجت الفنانة الاستعراضية سما المصري من السجن بعدما قضت عقوبة لمدة سنتين بالإضافة إلى تغريبها 300 ألف جنيه في قضية التحريض على الفسق والفجور، جدير بالذرك أن آخر ظهور لسما المصري كان عقب خروجها من السجن من خلال نشر صور لها عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام أثناء مشاركتها بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.