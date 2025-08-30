عاجل.. بيان جديد من وزارة الصحة بشأن حادث قطار مطروح

أكدت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الإصابات، في حادث خروج عدد 7 عربات عن القضبان في القطار المتجه من مطروح إلى القاهرة بنطاق محافظة مطروح، إلى 94 مصابا، بالإضافة ل 3 وفيات.

55 مصابًا لمستشفى الضبعة

وقال بيان صادر عن الوزارة أن سيارات الإسعاف نقلت 55 مصابا، إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 مصابا في مستشفى رأس الحكمة، مؤكدة رفع حالتة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح والمحافظات المجاورة والدفع بأطقم طبية لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات.

وتابع بيان الوزارة أن هناك إلتزام كامل بتقديم كافة الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، في ظل متابعة لحظية من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وزير التضامن تتابع الحادث

وفي سياق متصل تواصل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي متابعة تداعيات حادث تعرض عربات قطار قادم من مطروح، في الاتجاه إلى القاهرة للانقلاب، في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.