“عاجل” بنك مصر يحذر من محاولات السرقة والحفاظ على بطاقتك البنكية

كشف مصدر أمني عن عمليات احتيال تم ارتكابها من قبل أشخاص يمثلون خدمة عملاء “بنك مصر” الذين تمكن مرتكبوها من سرقة قرابة 3 ملايين جنيه.

وقال المصدر، فى يوم السبت الموافق ٢١ أغسطس لسنة ٢٠٢١ ، إن “أجهزة الأمن المصرى إستقبلت بلاغات من مسؤولي وعملاء البنك ، تؤكد تعرض 13 عميلاً فأكثر لعمليات احتيال تمثل خدمة العملاء بنك مصر.

حيث أن عمليات الإتصال هذه صارت مشهورة حيث يتواصلو معك بشأن أنهم من خدمة عملاء البنك ويطلبون بياناتك الشخصية ثم بعد ذلك يقومون بسرقة رصيدك البنكى، ويطلبون بيانات لتحديث الحسابات أو أن البنك يعطى لهم جوائز ، وبعد ذلك يقومون بإدخال رصيدك إلى حساباتهم. . ”

وأعلن المصدر عن تشكيل فريق أمني “رفيع المستوى” لمحاولة ترقب العصابة التي ارتكبت الجرائم ، لما تمثله من خطورة على اقتصاد البلاد.

يشار إلى أن إحدى عملاء البنك في سمالوط بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، نشرت مقطع فيديو أعلنت فيه تعرضها للسرقة.

قال الضحية إنه تلقى مكالمة من شخص يدعي أنه في قسم خدمة العملاء بالبنك وسحب 200 ألف جنيه من حسابه.

أصدر بنك مصر قرار بعدم الرد على أي اتصال يدعي أصحابه أنه من خدمة العملاء، مشيرا إلى أن “عمليات الاحتيال حدثت لأن العملاء تبادلوا بياناتهم السرية وهيا عبارة عن رقم الحساب والباسوورد مع المتصلين الذين لم يعملوا في البنك”.

كما أرسل بنك مصر رسالة نصية على التليفون المحمول لجميع المتعاملين مع البنك وهيا ” عميلنا العزيز، يرجى عدم مشاركة بياناتك الخاصة او ارقامك السرية مع اي شخص تليفونيا. ويرجى الاتصال بنا في حال التواصل معك من اي شخص يمثل خدمة عملاء البنك أو مثلهم من فرق الإحتيال فعليك الإتصال بالبنك علي 19888 “