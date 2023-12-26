عاجل.. بالفيديو روبي تثير الجدل بأغنيتها الجديدة “3 ساعات متواصلة” بسبب الإيحاءات والنقابة ترد

أثارت المطربة المصرية روبي حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بسبب أغنيتها التي طرحتها خلال الساعات الماضية والتي حملت اسم “3 ساعات متواصلة” وتصدرت قوائم التريند خلال ساعات معدودة بالإضافة إلى قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة في اليوتيوب واحتلت المركز الثاني بعد أن اتهمها الكثير من رواد السوشيال بأنها تتضمن العديد من الإيحاءات الجنسية حتى أصدرت نقابة الصحفيين بيان صارم تجاه هذه الأغنية.

كلمات أغنية روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة”

ومن بين كلمات أغنية روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة” التي طرحتها عبر حسابها الشخصي على موقع اليوتيوب.. “أول ساعة هروقك – تاني ساعة هشوقك – تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك”.. الأغنية من كلمات و ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

بعد إثارة الجدل الكبير على أغنية روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة” أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا عاجلًا حول هذه الأغنية التي اعتبرها البعض بأنها تحتوي على كلمات جريئة لا يجوز نشرها حفاظًا على الأخلاق العامة وجاء نص بيان نقابة المهن الموسيقية الذي جاء على لسان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين كالتالي:

نص بيان نقابة المهن الموسيقية

“السلام عليكم وكل عام ومصرنا الحبيبة وعالمنا العربي بخير بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٤ أبعث إلى سيادتكم ببعض مايجول بخاطري منذ الأمس ، كل الأخبار التي يتم تداولها باسم نقابة المهن الموسيقية عن الفنانة روبي وعن هذا العمل الفني عارية تمامًا من الصحة، رغم تحفظات بعض أعضاء مجلس الإدارة على بعض التصرفات السابقه للفنانة”.

ضرورة تدخل النقابة وتفعيل دورها للحفاظ على الذوق العام والقيم المجتمعية

وأضاف الفنان مصطفى كامل في بيانه تجاه أغنية روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة” قائلًا.. “منذ دخولي للنقابة أسست وضعًا راسخًا وثابتًا وهو القرار الجماعي المدروس، وقد تغيرت أوضاع النقابة كليًا وجزئيًا وكافة الأمور يتم عرضها على مجلس الإدارة بالكامل ثم تتم دراسة القرار الذي ننوي اتخاذه، وعندما تجد النقابة ضرورة التدخل وتفعيل دورها للحفاظ على الذوق العام والقيم المجتمعية يكون التدخل مدروسًا والذي تسبب في هذا اللغط بخصوص هذا العمل الفني هو كثرة اتصال الزملاء الصحفيين وإرسال رسائل مفادها أن هناك أغنية تم طرحها للفنانة روبي تحمل عبارات (أشوقك وأدوقك)”.

وأشار نقيب المهن الموسيقية في بيانه حول أغنية روبي الجديدة قائلًا.. “كان ردي على زميل واحد فقط من الصحفيين هاشوف إيه الموضوع وسوف أرسله للمجلس لبحثه واتخاذ اللازم، لكني فوجئت بنزول هذا الرد وكأنه خبر، وهو ما أثار استيائي بشدة وأكد ما أثار انتباهي بعد دخولي أنا والزملاء أعضاء المجلس علي اللينك الخاص بالأغنية أننا وجدنا أن الأغنية قد تم طرحها قبل نصف ساعة فقط من إرسال هذه الرسائل والاتصالات، وبإعتباري واحدًا من صناع الأغنية منذ ٣٣ عامًا وأعلم أدوات صناعة الفرقعة الإعلامية لا أجد تفسيرًا لذلك إلا أنه تخطيط جيدًا من البعض لإحداث بلبلة وبروباجندا زائفة، ولكن عندما يخطط البعض لهذا الهدف عن طريق إقحام اسمي وصفتي وكيان بحجم نقابة المهن الموسيقيه فهذا أمرًا لا يليق، ولم ولن أسمح به إطلاقًا طوال فترة تواجدي على هذا المقعد”.

تنقية المناخ الفني والموسيقي والحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية

وأوضح مصطفى كامل خلال بيانه حول مهمة النقابة في تنقية المناخ الفني قائلًا.. “منذ أن تولى منصب النقيب العام ومعي زملائي أعضاء مجلس الإدارة والنقابة تحمل على عاتقها أهدافًا واضحة ومعلنة للعامة، ومنها محاولة تنقية المناخ الفني والموسيقي والحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية قدر المستطاع، وهو بالأساس ليس دورنا فالمنوط الأول والأساسي والرئيسي بهذا الأمر هو جهاز الرقابة علي المصنفات ومباحث المصنفات الفنية والجهات المختصه بالتصاريح للمصنف الفني والتي أطالب الجميع بضرورة عودتها وفي أسرع وقت وإلا فنحن في خطر قاس ومؤلم وعواقبه وخيمة”.