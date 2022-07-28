عاجل .. بالفيديو | اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

تم الانتهاء من مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 وتم اعتماد النتيجة أيضاً، وذلك خلال بث مباشر لصفحة الأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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اتصال شيخ الأزهر بأوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية

نشرت صفحة الأزهر الشريف منشور تهنئة للناجحين ومن قام الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالاتصال بهم تليفونياً وكتبت الصفحة على الفيسبوك :

“أجرى فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب، #شيخ_الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا، هنأ فيه أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأُولى في الشهادة #الثانوية_الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022 م.

وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهدٍ، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا على ضرورة أن يواصلوا التميُّز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.

كما حرص فضيلة الإمام الأكبر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم وتحصيل أعلى الدرجات بين أقرانهم، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

ووجه فضيلتُه الشكر والتقدير لكل القائمين على العملية التعليمية والامتحانات؛ لما بذلوه من جهود للارتقاء بمنظومة التعليم والطالب الأزهري، مؤكدًا أن الأزهر يرتقي برجاله المخلصين الذين لا يبخلون بتقديم كل الجهد لإعلاء شأنه ونشر رسالته العالمية”.