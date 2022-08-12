عاجل | انقطاع مياه الشرب لمدة ١٤ ساعة عن مناطق بالقاهرة تعرف عليها

قامت شركة مياه الشرب بالقاهرة بالإعلان على إنه يوجد ٢٣ منطقة سوف تشهد انقطاع في مياه الشرب غداً السبت، وقالت الشركة أنه بسبب أعمال اللحامات الخاصة بخط قطر ١٠٠٠ مم الذي يتعارض مع أعمال التوسعات في شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

المناطق التي سيقطع عنها المياه غداً السبت بالقاهرة

في غضون ذلك سوف يتم قطع المياه عن مناطق (شارع سنان – شارع ترعة الجبل – حمامات القبة – شارع ابن سندر – شارع طومنباى – منطقة عين شمس الغربية – شارع سليم الأول – شارع عين شمس – خارجة المطرية – منشية البكري – الحرس الجمهوري – رئاسة القوات الجوية – عمارات العبور – دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة – الشيراتون – خزان 5 – الملتقى العربي – الكلية الحربية، الحي العاشر – مساكن صقر قريش – مدينة الأمل – الهجانة سابقا، أرض الجولف التابعة لمدينة نصر وسيتي ستارز).

على أن يكون ذلك الانقطاع اعتبارا من غد السبت في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة متواصلة.

الخط الساخن لشركة المياه والشرب بالقاهرة لتوفير سيارات مياه

علاوة على ذلك، قامت شركة المياه والشرب بالقاهرة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع، وإذا كنت تريدها يجب عليك الاتصال بالخط الساخن 125 من خلال الهاتف المحمول أو التليفون الأرضي.