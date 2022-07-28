عاجل | انقطاع المياه عن 5 أماكن رئيسية بالقاهرة لمدة كبيرة غداً الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سوف يوجد انقطاع في المياه غداً الجمعة لمدة 8 ساعات بخمسة مناطق رئيسية بالقاهرة وهم “المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا – عزبة الهجانة سابقا”.

علاوة على ذلك قالت الشركة أن موعد الانقطاع سيكون من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى السادسة صباح يوم السبت، وقالت الشركة أن عملية الانقطاع بسبب أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم.

ونبهت الشركة على أصحاب المخابز وعلى المستشفيات بعمل الاحتياطات اللازمة وتخزين المياه حتى لا يحدث عطل في المكان وتتعطل مصالح الناس.

ونوهت الشركة على وجود عربات به مياه صالحة للشرب ستكون متواجدة في المناطق المتضررة من الانقطاع، ويمكن الاتصال بها عبر التليفون الأرضي على رقم 125.