عاجل.. المصيلحي يرد على خبر إضافة مواليد جديدة للبطاقات التموينية ويؤكد على هذه الفئة

رد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على أنباء إضافة مواليد جديدة على البطاقات التموينية خلال هذه الفترة، مؤكدًا بأنه لا يوجد أي إضافات جديدة على بطاقات التموين سوى الفئة المستثناه مسبقًا.

حقيقة إضافة مواليد جديدة على البطاقات التموينية خلال هذه الفترة

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري بأن المواليد التي يتم إضافتها خلال الفترة الحالية هم:

أبناء أسر الضمان الاجتماعي أبناء أسر تكافل وكرامة أبناء الشهداء بعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية

الاحتياطي الاستراتيجي لمحصول القمح في مصر

وفي سياق آخر كشف الدكتور على المصيلحي بأن الاحتياطي الاستراتيجي لمحصول القمح يكفي لمدة ما بين الـ 4.3 أشهر، كما نستهدف توريد حوالي 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن يتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الجاري عبر الأقمار الصناعية.

وزير التموين: احتياطي السكر التمويني يكفي لمدة ما بين الـ 5.3 أشهر

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية بأن وزارة الزراعة قدرت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام ما يتراوح بين الـ 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم الحالي، كما كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أن احتياطي السكر التمويني يكفي لمدة ما بين الـ 5.3 أشهر.

تدشين مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية

وفي سياق متصل قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتدشين مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية بوجود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتم وضع حجر الأساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم، ومن قبل تم وضع حجر أساس مخازن في محافظتي الأقصر والسويس.

4.5 مليار جنيه.. إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه خلال شهرين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدى 4.5 مليار جنيه، وذلك من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.