عاجل| القبض علي الفنان مصطفى هريدي

ألقت مباحث الجيزة القبض علي الفنان المصري مصطفى هريدي اليوم في الشيخ زايد عقبا صدامه أربع أشخاص بسيارته كانوا يركبون سيارة ملاكي من عَلامَة (كيا سيراتو)، وذلك إثر اصطدام سيارة الممثل مصطفى هريدي بسيارة المصابين وتحطم سيارتهم بالكامل.

وكشف التحريات عن أن الفنان مصطفى هريدي كان يسير بسرعة عالية متجاوز الحد المسموح به لذلك وقع التصادم وقد تلقت مباحث الجيزة بلاغا بوقوع الحادث في مدينة 6 أكتوبر التابعة لمديرية أمن الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث المذكور وعقب إتمام التحريات اللازمة تبين أن المذكور الممثل مصطفى هريدي هو صاحب السيارة المتسببة في الحادث.

وقد كشفت التحريات عن إن المصابين الأربعة كانوا يركبون سيارتهم وأثناء عبورهم مطب صناعي في المكان إلى وقع به الحادث فوجئ المصابين بسيارة مسرعة تصطدم بهم من الخلف وقد أسفر ذلك عن تهشيم سيارتهم بشكل كامل وإصابتهم جميعا بإصابات مختلفة.

وبعد انتهاء التحقيق الميداني قد قررت جهات التحقيق أولا التحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة ثم بعد ذلك سيتم عرضها على مهندس فني من إدارة المرور لفحص السيارة وإبداء رأيه الفني في الحادث، ثانيا التحفظ على المتهم الفنان مصطفى هريدي وتحرير محضر رسمي بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وطالبت أيضا رجال المباحث التابعيين لمدرية أمن الجيزة باستكمال التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة محل التحقيق.