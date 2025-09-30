أخبار مصر

عاجل| القبض على أحد الأشخاص و 3 سيدات لقيامهم بتسهيل المتعة مقابل مبالغ مالية في الإسكندرية

أحمد مراد

ألقت أجهزة الأمن المختصة بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص و 3 سيدات لقيامهم بتسهيل المتعة الجنسية مقابل مبالغ من المال بعد تقنين الإجراءات.

وأعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” عن تفاصيل القبض على هذه المجموعة في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في محافظة الإسكندرية أن المعلومات والتحريات  أفادت بـ( قيام أحد الأشخاص و 3 سيدات “لـ 2 منهم معلومات جنائية”) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن الحصول على المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وأشارت صفحة وزارة الداخلية على “فيسبوك” إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المجموعة التي اعترفت بالنشاط الإجرامي على النحو المذكور سابقا.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين، أنه في حال وجود شكوى يرجى إرسالها بمزيد من البيانات الشخصية (الإسم رباعي، رقم الهاتف) عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذاك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

