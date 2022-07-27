عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يصدم العالم ويرفع الفائدة بنسبة 0.75%

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بمعدل (0.75%).

وتعد هذه الزيادة هي الرابعة على التوالي للبنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي 2022.

وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال قرار رفع أسعار الفائدة، وقف التضخم المتزايد.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي، قد رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس بمعدل 0.75%.

كما أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في مايو الماضي، بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% في أكبر زيادة خلال 22 عامًا.

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في مارس الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %.

كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50 %، وذلك اتساقًا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، في ضوء التطورات العالمية.

في نفس الوقت، صرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، بأن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50% وذلك اعتبارًا من 28 يوليو 2022.

كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام، وذلك حسبما ذكر موقع بنك الكويت المركزي.