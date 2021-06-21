عاجل| الصور الأولى لحادث قطار فحم حلوان وجاري حصر أعداد الضحايا والصحة تدفع بـ10 سيارات إسعاف

ننشر الصورة الأولى لحادث قطار حلوان والذي كان محملاً بالبضائع “الفحم” وليس بالركاب، وذلك بعد اصطدامة بأتوبيس ركاب محمل بالعمال كانوا في طريقهم إلى عملهم بإحدى مصانع الملابس.

الصور الأولى لحادث قطار حلوان وجاري حصر أعداد الضحايا

وفور وقوع حادث قطار حلوان واصطدامه بالأتوبيس تجمع الأهالي محاولين إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضحايا، كما دفعت الصحة بحوالي 10 سيارات إسعاف، ولم يصدر أي بيان رسمي عن أعداد الوفيات والإصابات حتى الآن، وجاري الحصر.

وأكد شهود عيان أن الأتوبي الذي اصطدم به قطار حلوان المحمل بالفحم كان يقل العمال العاملين في مصنع الملابي في منطقة كفر العلو بحلوان، مما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.

وأفادت بعض المصادر الأمنية أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وجاري حصر أعداد المتوفين والمصابين، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل.