عاجل: الرئيس المصري يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والتنمية في مصر فقد كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي



وقد جاء هذا القرار بعد استقبال الرئيس السيسي للدكتور مدبولي الذي قدم استقالته بشكل رسمي في وقت سابق من اليوم ذاته.

وقد تضمنت التوجيهات الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي تشكيل حكومة تتمتع بالكفاءات والخبرات المتميزة، مع التركيز على عدة أولويات تشمل الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وتحسين مستوى الحياة للمواطن المصري من خلال تطوير قطاعات مثل الصحة والتعليم، وزيادة المشاركة السياسية.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود في مجالات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير الثقافة والوعي الوطني.

بالإضافة إلى ذلك تشمل التكليفات الجديدة الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية، ودعم القطاع الخاص، ومكافحة التضخم وضبط الأسواق.

وفي ظل هذه الجهود فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار الحكومة الحالية في تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.



ووفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة المصرية ” تم تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تتألف من أفراد يتسمون بالكفاءة والخبرة والقدرة، بهدف تحقيق أهداف الدولة، مع التركيز على الحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية”.

ويشتمل توجيهات البيان على جعل بناء الإنسان المصري أحد أولويات الحكومة القادمة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب استمرار جهود تعزيز المشاركة السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، كما تسلط الضوء على تطوير الثقافة والوعي، والخطاب الديني المعتدل.

وقد أشار البيان أيضًا إلى أهمية مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وتعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والعمل على احتواء ارتفاع الأسعار والتضخم وتنظيم الأسواق.

وبحسب مصادر قناة العربية فإنه من المرجح بقاء كل من سامح شكري وزيرا للخارجية، وعاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهالة السعيد وزيرة للتخطيط، وكامل الوزير وزيرا للنقل، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، ورضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، و أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات.

ويذكر أنه منذ توليه رئاسة الحكومة في يونيو 2018، فقد شهدت حكومة مصطفى مدبولي تعديلات متعددة.