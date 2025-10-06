أخبار مصر

عاجل| الرئيس السيسي يهنئ شعبه بذكرى أكتوبر ويؤكد موقف مصر الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق

أحمد مراد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، وأكد على موقف مصر الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في السلام العادل والشامل في ضوء مرجعيات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في منشور رسمي عبر الصفحة الرسمية للرئيس السيسي على موقع “فيسبوك”، وأضاف “ونستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن”.

نصر أكتوبر المجيد وتهنئة الرئيس السيسي
يوم العزة والكرامة

وأوضح رئيس جمهورية مصر العربية أنه في ظل مرور المنطقة اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة تشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، فإن مصر تؤكد على موقفها الثابت من أن الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويفتح آفاق غير محدودة  للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

واختتم الرئيس المنشور بتهنئة خاصة للشعب المصري “كل عام ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بخير وأمن وسلام”.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.