عاجل| الرئيس السيسي يهنئ شعبه بذكرى أكتوبر ويؤكد موقف مصر الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، وأكد على موقف مصر الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في السلام العادل والشامل في ضوء مرجعيات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في منشور رسمي عبر الصفحة الرسمية للرئيس السيسي على موقع “فيسبوك”، وأضاف “ونستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن”.

وأوضح رئيس جمهورية مصر العربية أنه في ظل مرور المنطقة اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة تشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، فإن مصر تؤكد على موقفها الثابت من أن الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويفتح آفاق غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

واختتم الرئيس المنشور بتهنئة خاصة للشعب المصري “كل عام ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بخير وأمن وسلام”.