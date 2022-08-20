عاجل.. الداخلية تكشف سبب حريق كارفور الإسكندرية

اندلع حريق ضخم في محيط مول كارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية، عصر اليوم السبت.

وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع اندلاع الحريق في محيط مول كارفور سيتي سنتر، من أجل السيطرة عليه.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده”.

وتابع بيان وزارة الداخلية “بالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجارى من الخارج إمتد إلى مظلة خاصة بإحدى البوابات”.

وأتم البيان “تم السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية”.

وذكرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم إخماد حريق كارفور سيتي سنتر بنجاح.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إخماد الحريق الذي اندلع بكارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك.

وجاء ذلك عقب توجيه جميع الأجهزة والجهات المعنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث فور وقوعه.

وباشر عملية إخماد الحريق، اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وتواجد بمكان الحادث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والذي تصادف وجوده بالإسكندرية وحرص على متابعة الموقف عن قرب.