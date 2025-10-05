أخبار مصر

عاجل| الداخلية تضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أفراد من بينهم 3 يحملون جنسية دولة أجنبية وبحوزتهم 30 كيلو جراما من مخدر الآيس بقيمة 66 مليون جنيه

أحمد مراد

نجحت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية في التصدي الحاسم وتوجيه ضربة استباقية جديدة لمتجري ومهربي المواد المخدرة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، حيث تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أفراد من بينهم 3 يحملون جنسية دولة أجنبية وبحوزتهم 30 كيلو جراما من مخدر الآيس، و40 كيلو جراما للمادة الفعالة المستخدمة في التصنيع لهذا المخدر، بالإضافة إلى 250 قرص لعقار طبي يستخلص منه المادة الفعالة، والأدوات المستخدمة في استخلاص تلك المادة الفعالة من هذه العقاقير الطبية، و7 سيارات كانت تستخدم في نقل هذه المضبوطات.

وقد أكدت المعلومات والتحريات الخاصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام هذا التشكيل الإجرامي بتخصيص نشاطه في استخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تستخدم في تصنيع مخدر الآيس، تمهيدا لتهريبها خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الوكر، وضبط عناصر التشكيل، وعند مواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 66 مليون جنيه.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


