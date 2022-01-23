عاجل.. التنبؤ بالفيضان يكشف أماكن تساقط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

تتعرض مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لأمطار من خفيفة إلى متوسطة، من المتوقع أن تتركز على بعض المناطق وليس جميع أنحاء الجمهورية، ولذلك كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن أماكن تساقط الأمطار على مدار يومي الاثنين والثلاثاء؛ حيث أن الأمطار تشكل خطرًا على البعض، مثل الأطفال ومستخدمي السيارات، ولذلك يجب الحرص ومحاولة تجنب القيادة على سرعة عالية.

أماكن تساقط الأمطار حتى الثلاثاء

وبحسب مركز التنبؤ بالفيضان، فإن الأمطار اليوم ستتركز حتى الليل على السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا، وستكون متوسطة ويمكن أن تصل إلى 10 مم، أما على مستوى الوجه البحري وشمال سيناء، فستكون الأمطار خفيفة وتصل إلى 5 مم فقط، ولكن مازالت تشكل خطرًا خلال السير بالسيارة على الطرق التي تحتوي على منحدرات.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار على يومي الاثنين والثلاثاء على المناطق التالية:

أمطار الاثنين ستتركز على محافظات الوجه البحري الشمالية والسواحل الشمالية وشمال سيناء، وستكون خفيفة.

الثلاثاء، سوف تتساقط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، والخفيفة على سواحل الدلتا.

نصائح للحماية من الأمطار

وقدم “مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” الأمريكي، نصائح عديدة للحماية من الأمطار والبرودة المصاحبة لها؛ نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وهي: