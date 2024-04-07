أصدرت البحوث الفلكية مرصد حلوان منذقليل بياناً رسمياً أعلنت فيه عن أول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت البحوث الفلكية على أن هلال شهر شوال لن يولد إلا في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة من مساء يوم الرؤية الإثنين 29 رمضان، أي بعد الغروب بساعات.

عاجل| البحوث الفلكية تعلن رسمياً موعد أول أيام عيد الفطر في مصر والسعودية والدول العربية والإسلامية

أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال فلكياً

وأشارت البحوث الفلكية إلى أن هلال شهر شوال لن يتم رؤيته عقب غروب شمس يوم الإثنين، وهذا يعني أنه سيتعذر رؤية الهلال عقب الغروب، في مصر والسعودية وعواصم الدول العربية والإسلامية، وسوف يغرب القمر قبل غروب الشمس بحوالي 12 دقيقة في مكة المكرمة، و10 دقائق في القاهرة، ومن 10 إلى 11 دقيقة في باقي عواصم الدول العربية والإسلامية.

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وبناءاً على ذلك فإن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان، وأول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، في مصر والسعودية والدول العربية والإسلامية.