عاجل | الإعدام شنقاً لقاتل نيرة أشرف

انتظر الشعب المصري اليوم الأربعاء الموافق ٦ يوليو من عام ٢٠٢٢، النطق بالحكم في القضية التي هزت قلوب الملايين من داخل مصر وخارجها، قضية قتل فتاة المنصورة “نيرة أشرف“، وكان النطق بالحكم اليوم.

تأكيد أسرة نيرة على ثقتها في العدالة

في غضون ذلك، أكدت أسرة نيرة أشرف على أنهم يعرفون القضاء ولديهم ثقة كبيرة فيه ويثقون في العدالة في دولة القانون مصر، وأن القضاء وعدالته قادرين على القصاص من “محمد” قاتل ابنتهم.

وصدر حكم الإعدام منذ دقائق على المتهم بقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة وأمام بوابة تاشكي، في منظر وحشي، وكان ينتظر الحكم الكثير من المصريين اليوم، وكانوا جميعهم لديهم ثقة كبيرة في القضاء المصري الذي لم يخذلهم وأصدر حكم الإعدام على القاتل.

وصدر القرار اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيدالسمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

علاوة على ذلك، الجلسة الماضية التي عقدت تم فيها إحالة أوراق المتهم إلي فضيلة المفتي،لقول الرأي الشرعي في إعدام القاتل، الذي قتل نيرة أشرف غدراً أمام بوابة جامعة المنصورة “بوابة توشكي“، وحددوا جلسة اليوم الأربعاء ٦ يوليو جلسة النطق بالحكم.

كان القاتل قد عزم النية على قتل نيرة أشرف وجاء إلي الجامعة بسلاح أبيض“سكين” وأنتظرها خارج أسوار الجامعة وقام بقتلها غدراً، أي أنه قتل عمداً، وكان أمام نظر الجميع في مشهد وحشي لا يتحمله إنسان.

وتم بث الجلسة اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر المواقع المختلفة والقنوات التليفزيونية الكثيرة، وصدر الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل نيرة أشرف منذ قليل.