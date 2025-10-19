عاجل| الأرصاد تتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا الإثنين والعظمى بالقاهرة 31 درجة

أخبار مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية نشرة مساء اليوم، الأحد، الموافق 19 أكتوبر 2025، تنبه فيها على أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا غدًا الإثنين، الموافق 20 أكتوبر 2025، على أغلب أنحاء البلاد، وسيسود الطقس الخريفي المائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، وسيكون حرًا في النهار على القاهرة التي ستصل العظمى فيها إلى 31 درجة، بينما ستكون الصغرى “18” درجة.

شبورة مائية

كما سترتفع الحرارة نهارا على شمال البلاد، وفي جنوب سيناء والوجه البحري، فيما ستشتد الحرارة في جنوب الصعيد، وسيشهد الطقس شبورة مائية من الساعة 08:04 صباحا على بعض الطرق المؤدية القاهرة من شمال البلاد وشمال الصعيد ومدن القناة، ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا من هيئة الأرصاد الجوية المصرية كما يلي:

المحافظةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة3118
الإسكندرية3019
مطروح3118
سوهاج3619
قنا3621
أسوان3825
عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


