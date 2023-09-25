عاجل| إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات الجدول الزمني للإنتخابات الرئاسية 2024

المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، يكشف عن جدول الإنتخابات الرئاسية لعام 2024؛ حيث تم تحديد فترة رئاسية جديدة تمتد لست سنوات مليئة بالتحديات والتطلعات، وستشهد الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و12 و13 من ديسمبر 2023، معركة ديمقراطية حاسمة داخل مصر.

صورة من مؤتمر الهيئة الوطنية للإنتخابات - مصدر الصورة: موقع اليوم السابع

جدول الأحداث للإنتخابات الرئاسية 2024

الإنتخابات الخارجية: ستُجرى في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023، حيث يشارك المصريون في الخارج في صنع مستقبل بلادهم.

الإنتخابات الداخلية: على أرض مصر الطيبة، ستتم في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و12 و13 من ديسمبر.

الإعادة في الخارج: أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير، ستشهد إعادة الانتخابات للمصريين في الخارج.

الإعادة في الداخل: يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير 2024، ستُعقد الإعادة داخل مصر لإختيار رئيسها.

الأحداث التواريخ الانتخابات الخارجية 1 و2 و3 ديسمبر 2023. الانتخابات الداخلية 11 و12 و13 ديسمبر. الإعادة في الخارج 5 و6 و7 يناير 2024. الإعادة في الداخل 8 و9 و10 يناير 2024.

لكل مواطن مصري مسجل في قاعدة بيانات الناخبين الحق في إنتخاب رئيسه، فلا تفوتوا هذه الفرصة الفريدة للمشاركة في تشكيل مستقبل مصر، هذه الأحداث الكبرى تمثل فرصتكم للتعبير عن آرائكم.

تم الإعلان عن هذا الخبر المهم خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات بقيادة المستشار وليد حمزة.

هذه الانتخابات تحظى باهتمام كبير وتفاعل على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يتم التأكيد على شفافية العمليات الإنتخابية بإشراف قضائي متكامل.