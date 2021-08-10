عاجل: إصابة المذيع أحمد يونس وأسرته بفيروس كورونا ويشكون الأعراض القاسية

أعلن المذيع أحمد يونس الذي يعمل بإذاعة 90.90 إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعزل المنزلي مع الالتزام بالبروتوكول العلاجي.

وأكد يونس عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تعرض لإصابة بفيروس كورونا هو وزجته وأبنائه قائلا “محدش من الأسرة بيقوم من على السرير” وذلك في إشارة إلى صعوبة الأعراض التي يتعرضون لها.

وحذر يونس الجميع من العودة القوية المتوقعة لموجة فيروس كورونا قائلا “للأسف الفيروس عائد بقوة إحنا في البيت الكل متبهدل”

وطالب يونس الجمهور بالدعاء له وأسرته من أجل سرعة التعافي من فيروس كورونا خاصة أن له الكثير من التداعيات الصعبة سواء فيما يتعلق بالأعراض أو التداعيات ما بعد التعافي منه.

والجدير بالذكر أن الكثير من العاملين في المجال الإعلامي والوسط الفني قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا الفترة الأخيرة منهم الفنان أحمد فتحي ورامي وحيد ومصطفى كامل والسيناريست محمد دياب وغيرهم من الأسماء اللامعة في الوسط الفني.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد رحلت عن عالمنا بسبب متلازمة فيروس كورونا والتي عانت منها رغم التعافي من كوفيد19 بسبب التليف الذي لحق بها في الرئة.