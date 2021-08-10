عاجل: إسعاف طائر ينقل ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا من أجل إنقاذها

سافرت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا عبر الإسعاف الطائر من أجل العمل على إنقاذها بسبب التطورات الصحية التي تعرضت لها جراء حراجة خضعت لها في القاهرة.

وذكرت مصادر صحفية أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد خضعت لجراحة من أجل إزالة ورم ولكن خطأ طبي تسبب في دخولها في غيبوبة نتيجة تسمم بكتيري في الدم.

وعقب محاولة إسعافها من الخطأ الطبي جحرى تقييم الموقف وقررت الذهاب إلى سويسرا من أجل استكمال العلاج وإنقاذها من التداعيات الطبية التي تعرضت لها.

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وأكدت مصادر طبية أن الفنانة ياسمين عبد العزيز والتي خضعت للجراحة في أحد مستشفيات القاهرة يوم 11 يوليو الماضي كانت تعاني ورما ليفيا في الرحم وخضعت لجراحة دقيقة عبر المنظار الطبي ولكن خطأ وقع تسبب في تسمم بكتيري في الدم.

وعقب الذهاب إلى سويسرا جرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من أجل وضع خظة العلاج اللازمة لها لاسيما أن هناك الكثير من التقنيات الطبية الحديثة التي قد تستفيد منها الفنانة ياسمين عبد العزيز.