عاجل.. إجازة عيد الفطر للطلاب والموظفين ومصير امتحانات في إبريل

تشغل إجازة عيد الفطر بال الكثير من المواطنين خاصة أولئك الراغبون في السفر لقضاء عطلة مطولة، وقد كشفت البحوث الفلكية رسمياً عن موعد عيد الفطر المبارك، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 21 إبريل المقبل، وعليه تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم 21 إبريل وحتى 23 من نفس الشهر، لكن هناك العديد من الإجازات الأخرى في نفس الأسبوع وسوف نستعرضها معكم في التقرير التالي.

إجازات شهر إبريل

إجازة عيد الفطر تبدأ من 21 إبريل وحتى 23 إبريل.

إجازة عيد شم النسيم يوم الإثنين الموافق 17 إبريل.

إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل.

ومن المحتمل أن يتم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء والتي توافق يوم الثلاثاء 25 إبريل إلى يوم الخميس 27 إبريل كعادة الحكومة في ترحيل الإجازات التي تكون منتصف الأسبوع، ليحصل الموظفون في مصر على إجازة ما يقرب من أسبوع خلال عيد الفطر المبارك، تبدأ من الجمعة 21 إبريل حتى السبت 29 من الشهر ذاته على أن يعود الموظفون للعمل نهاية الشهر الجاري يوم 30-4-2023.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للمدارس ومصير الإمتحانات

هذا ووفقاً الخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم واستناداً إلى ما أعلنه المركز القومي للبحوث الفلكية فسوف يحصل الطلاب والطالبات في جميع المدارس على نفس الإجازة للموظفين في عيد الفطر، وقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم عقد أي امتحانات لطلاب المدارس خلال شهر إبريل الجاري للفصل الدراسي الثاني 2023، ما عدا امتحانات الشهر، لصفوف النقل حيث تُعقد في الأسبوع الأول من إبريل.