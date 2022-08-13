عاجل| أول تعليق من الرئيس السيسي على دعوة مجلس النواب للإنعقاد وأسباب التعديل الوزاري
قام رئيس مجلس النواب بالأمس بدعوة المجلس للإنعقاد بشكل طارئ، وذلك بناءً على تعليمات رئاسية، وكثرت التكهنات بالأمس حول أسباب هذا الإنعقاد المفاجئ، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كشف عن السبب، وأكد أن ذلك لمناقشة تعديل وزاري جديد.
تعليق الرئيس السيسي على دعوة مجلس النواب للإنعقاد
وقال السيسي عبر حسابه الرسمي، أنه وبعد التشاور تم التوافق على تغيير عدد من الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك من أجل تطوير أداء الحكومة في بعض الملفات التي تتعلق بالصعيد الخارجي والداخلي، وحماية أمن ومصالح الدولة والتي يتم العمل مع الجميع من أجلها.
وتوجه السيسي بالشكر لجميع السادة الوزراء الذين تم إنهاء مهمتهم في التعديل الوزاري الجديد، متمنياً التوفيق للوزراء الجدد الذين سيتولون المهمة من بعدهم.
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وجاء نص تدوينة الرئيس السيسي كما يلي.
دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله
اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.