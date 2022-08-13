عاجل| أول تعليق من الرئيس السيسي على دعوة مجلس النواب للإنعقاد وأسباب التعديل الوزاري

قام رئيس مجلس النواب بالأمس بدعوة المجلس للإنعقاد بشكل طارئ، وذلك بناءً على تعليمات رئاسية، وكثرت التكهنات بالأمس حول أسباب هذا الإنعقاد المفاجئ، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كشف عن السبب، وأكد أن ذلك لمناقشة تعديل وزاري جديد.

تعليق الرئيس السيسي على دعوة مجلس النواب للإنعقاد

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي، أنه وبعد التشاور تم التوافق على تغيير عدد من الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك من أجل تطوير أداء الحكومة في بعض الملفات التي تتعلق بالصعيد الخارجي والداخلي، وحماية أمن ومصالح الدولة والتي يتم العمل مع الجميع من أجلها.

وتوجه السيسي بالشكر لجميع السادة الوزراء الذين تم إنهاء مهمتهم في التعديل الوزاري الجديد، متمنياً التوفيق للوزراء الجدد الذين سيتولون المهمة من بعدهم.

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وجاء نص تدوينة الرئيس السيسي كما يلي.