عاجل| آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عبد العزيز مخيون بعد إصابته بفيروس كورونا

بواسطة أسامة مقلد

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عبد العزيز مخيون، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية.

عاجل| آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عبد العزيز مخيون بعد إصابته بفيروس كورونا

وأضاف نقيب الممثلين، أن حالته الصحية مستقرة إلى حد ما حتى هذه اللحظة، ولا يتواجد على أجهزة التنفس الصناعي كما تم تداوله في بعض الأنباء.

وتابع أشرف زكي، أن الفنان عبد العزيز مخيون يتواجد حاليًا في مستشفى العزل بالإسكندرية لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم مع الفريق المعالج له من أجل الاطمئنان على حالته.

عبد العزيز مخيون, هو ممثل مصري يبلغ من العمر 78 سنة، حيث أنه من مواليد 3 يونيو 1943، تخرج من معهد الفنون المسرحية، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عبد العزيز مخيون، مسلسل “البرنس” الذي عرض في رمضان 2020.

“البرنس” بطولة: محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونور اللبنانية، وإدوارد، ونجلاء بدر، ومحمد علاء، وأحمد داش، ودنيا عبد العزيز، ومحمد مهران، وريم سامي، من تأليف وإخراج: محمد سامي.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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