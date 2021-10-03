عاجل| آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عبد العزيز مخيون بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عبد العزيز مخيون، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف نقيب الممثلين، أن حالته الصحية مستقرة إلى حد ما حتى هذه اللحظة، ولا يتواجد على أجهزة التنفس الصناعي كما تم تداوله في بعض الأنباء.

وتابع أشرف زكي، أن الفنان عبد العزيز مخيون يتواجد حاليًا في مستشفى العزل بالإسكندرية لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم مع الفريق المعالج له من أجل الاطمئنان على حالته.

عبد العزيز مخيون, هو ممثل مصري يبلغ من العمر 78 سنة، حيث أنه من مواليد 3 يونيو 1943، تخرج من معهد الفنون المسرحية، وحصل على منحة من الحكومة لدراسة المسرح في فرنسا.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عبد العزيز مخيون، مسلسل “البرنس” الذي عرض في رمضان 2020.

“البرنس” بطولة: محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونور اللبنانية، وإدوارد، ونجلاء بدر، ومحمد علاء، وأحمد داش، ودنيا عبد العزيز، ومحمد مهران، وريم سامي، من تأليف وإخراج: محمد سامي.