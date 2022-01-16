عاجل | آخر أخبار حريق السيدة زينب اليوم والحماية المدينة تتحرك

نشر الكثير من حسابات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة متعددة لحريق نشب في أحد مخازن الخرديات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، حيث انتشر الخبر بسرعة كبيرة جدا على مختلف المنصات الاجتماعي.

لم تؤكد الحماية المدنية حتى الآن احتمالية وقوع إصابات أو وفيات في الحادث الذي نشب اليوم، إلا أنها دفعت بعدد 8 سيارات إطفاء للمحاولة على السيطرة على الحريق الذي وصفه البعض “بالمخيف”.

أبلغ أهالي منطقة السيدة زينب اليوم بحادث حريق نشب في مخزن للخردة يحتوي على الكثير من الأغراض القديمة، مما أدى إلى فزع الأهالي الذين قاموا بإبلاغ الحماية المدنية التي قامت بدورها بإرسال عدد من سيارات الإطفاء الى مكان الحادث بسرعة كبيرة.

أخر أخبار حريق السيدة زينب اليوم وحقيقة وقوع وفيات

لم تعلن أي من الجهات المسؤولة حتى الآن عن وقوع وفيات في الحادث إلا أن الصور التي نشرها مستخدمو التواصل الاجتماعي تشير إلى بعض الإصابات التي لا تبدو خطيرة، وبالتأكيد سنوافيكم بأخر مستجدات الحادث.

هذا وأشارت بعض النشرات الإخبارية بتحرك رجال المباحث إلى مكان وقوع الحادث للعمل على كشف ملابساته والسبب وراء اندلاع الحريق الهائل اليوم.

هذا ونهيب بقرائنا الكرام ضرورة توخي الحذر في الحالات التي ينشب بها حريق في أي مكان، حيث يجب اتباع تعليمات الأمان والسلامة العامة التي توصي بضرورة فصل أي تيار كهربائي في مكان ووقع الحريق، والابتعاد عن أي مصدر تيار كهربائي من أي نوع، حيث أن الكهرباء من أكثر الأشياء التي تتضرر وتسبب الضرر بوقوع الحرائق ووصول النيران إليها.

هذا ونشير إلى انه من السنة أن نقوم بالتكبير وقت الحريق، ونستعيذ بالله منه، حيث نشرت دار الإفتاء على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بعض الأحاديث النبوية التي توصي بالدعاء وقت الحريق وكذلك التكبير، لما له من فضل كبير في نزول رحمة الله تعالى ولطفه بعباده.

وعلى مدار الساعات المقبلة سنحرص على متابعتكم بأحدث مستجدات حادث حريق السيدة زينب الذي نشب اليوم، و ندعوا الله أن يمر هذا الحادث بسلام. كما نتمنى السلامة والصحة لقرائنا الكرام.