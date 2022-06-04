عاجل|بتوجيهات من الرئيس السيسي..تشكيل لجنة لإعداد قانون للأحوال الشخصية

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, أن الرئيس السيسي و جه خلال اجتماعه اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل ما يلي:

1- تشكيل لجنة من الخبرات القانونية و القضائية المختصه في شئون قضايا الأسرة لإعداد مشروع لقانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

2- تقوم وزارة الداخلية و الرقابة الإدارية و النيابة العامة و الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالبيانات الدقيقة لدعمها في أداء مهامها.

3- منح وسام يخصص لرؤساء و أعضاء الهيئات القضائية السابقين, او لإسم من توفى منهم, تقديرا لمسيرة عطائهم المتميزة تحت مسمى”وسام القضاء المصري”.

4-منح شهادات تقدير موقعة باسم رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئات القضائية المتميزين.