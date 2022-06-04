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عاجل|بتوجيهات من الرئيس السيسي..تشكيل لجنة لإعداد قانون للأحوال الشخصية

شيرين إحسان

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, أن الرئيس السيسي و جه خلال اجتماعه اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل ما يلي:

عاجل|بتوجيهات من الرئيس السيسي..تشكيل لجنة لإعداد قانون للأحوال الشخصية 1 4/6/2022 - 3:34 م

1- تشكيل لجنة من الخبرات القانونية و القضائية المختصه في شئون قضايا الأسرة لإعداد مشروع لقانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

2- تقوم وزارة الداخلية و الرقابة الإدارية و النيابة العامة و الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالبيانات الدقيقة لدعمها في أداء مهامها.

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3- منح وسام يخصص لرؤساء و أعضاء الهيئات القضائية السابقين, او لإسم من توفى منهم, تقديرا لمسيرة عطائهم المتميزة تحت مسمى”وسام القضاء المصري”.

4-منح شهادات تقدير موقعة باسم رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئات القضائية المتميزين.

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شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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