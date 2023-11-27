عائلة مصطفى درويش تكشف حقيقة زواجه قبل وفاته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية أنباء حول زواج الفنان مصطفى درويش، قبل وفاته من فتاة تُدعى (هدير) التي ظهرت في عزاء الفنان الراحل وادعت أنها زوجته.

الفنان الراحل مصطفى درويش في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأكد أشقاء مصطفى درويش، أنه كان يخطط للزواج من الدكتورة فايدة كامل، ورغم أن هذا الزواج لم يحدث بشكل رسمي، إلا أن العائلتين لا تزالان تحتفظان بعلاقة صداقة ومحبة قوية.

وبالنسبة لهدير، التي ظهرت في عزاء المرحوم وادعت أنها خطيبته، فأكد الأشقاء أنه لم يكن هناك أي صلة رسمية بينهما، وأن دافعها لجذب الانتباه والشهرة كان هو السبب وراء ذلك، وأشاروا إلى أنهم لا يلتقون بها إلا في عزاء الفنان.

وأكدوا أن هدير كانت صديقة مقربة للفنان وأنهما عملا سويًا في بعض المشاريع، وأشادوا بتصرف الدكتورة فايدة كامل واحترامها للسرية في هذه الحالة من أجل احترام اسم وعائلة خطيبها.

ورغم أن الفنان الراحل مصطفى درويش، قد أعرب في مقابلة تلفزيونية سابقة عن نية الزواج في المستقبل، إلا أنه لم يكشف عن هوية التي سيتزوجها.

يُذكر أن الفنان الراحل شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وكان آخرها فيلم “شماريخ” قبل وفاته أثناء عملية التصوير.