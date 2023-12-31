ظلم يتوارثه الأجيال.. مطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم على صفحة المتحدث باسم الرئاسة

طالب عدد من المواطنين المصريين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسة الرئاسة بالتدخل الفوري لإلغاء قانون الإيجار القديم.

الإيجار القديم على مائدة الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كل يوم لإيصال صوتهم للرئيس_ المصدر: فيسبوك

جاء ذلك في أكثر من تعليق خاص بالإيجار القديم على الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.

وكتب صاحب حساب يدعى «خالد سعد الطوشي» عن الإيجار القديم قائلاً “قانون الإيجار القديم، ظلم يتوارثه الأجيال، يسقط قانون الإيجار القديم المخالف للشرع والدين، تحيا مصر بالعدل يا ريس”.

ليسوا فقراء

وكتب مواطن مصري آخر، عن قانون الإيجار القديم تعليقاً طويلا، يشكو فيه وضعه وحاله وعلاقة ذلك بالإيجار القديم، حيث قال «أحمد سمير زغروت» بادئا تعليقه ببسم الله العدل الحق، الكريم الرحيم”.

واستطرد زغروت قائلاً “يشهد الله والجميع، أن معظم ساكني الإيجار القديم ليسوا فقراء، ولكنهم يدعون الفقر، وأن معظمهم لهم أملاك، ولكن يتمسكون بالشقة الإيجار القديم، فقط لمبدأ الاستخسار لضعف قيمة الإيجار، والدليل على ذلك، كل من يغلق شقته بحجة الذكريات، والخرافات والهلاوس، ويدفع إيجار 10 أو 20 أو 50 جنيه”.

لو تغير القانون وأصبحت القيمة 1000 جنيه

واستطرد زغروت قائلا “لو تغير القانون وأصبحت القيمة 1000 جنيه سيتركها فورا وينسى كل ما سبق، بالإضافة إلى مبدأ المساومة، ليأخذ مبلغ مالي كبير ليترك الشقة للمالك”.

وأخذ زغروت يصنف أنواع المستأجرين بنظام الإيجار القديم، ويصف حالة كل فرد منهم، لكنه اختتم تعليقه بقوله “والأهم أن من يستحق الاستفادة بالإيجار القديم لا يتعدوا 2٪ من المستأجرين في مصر”.