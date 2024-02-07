طه دسوقي: ردود الفعل على “حالة خاصة” فاقت توقعاتي

أعرب الفنان الشاب طه دسوقي، عن بالغ سعادته بنجاح شخصية “نديم” التي جسدها ضمن أحداث مسلسل “حالة خاصة”، وبردود فعل الجمهور على المسلسل فور عرض الحلقة الأولى منه.

طه دسوقي - صورة أرشيفية

وقال طه دسوقي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر شاشة قناة ON: أن ردود الفعل على شخصية نديم أبو سريع فاقت توقعاته وكانت بمثابة مفاجأة كبيرة له، مضيفًا: “الحمد لله المسلسل حقق نجاح كبير من الحلقة الأولى وده كان مفاجأة بالنسبة لي، ومبسوط أن الناس شافت حاجة جديدة وبشكل مختلف ومعبر عنها بشكل غير تقليدي”.

وأشار “دسوقي” إلى أصعب جزء في تحضيرات شخصية “نديم” هو كيفية التعبير عن الحب أو الكره، خاصة وأن مريض التوحد لا يستطيع التعبير عن إحساسه أو إنه يقوم باستخدام طريقة مختلفة عن الشخص العادي في التعبير عن مشاعره.

مسلسل “حالة خاصة” بطولة الفنانة غادة عادي، طه دسوقي، هاجر السواح، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.