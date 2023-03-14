طليق أصالة المخرج طارق العريان يحتفل بعيد ميلاد خطيبته نيكول سعفان “صديقتي وشريكة حياتي” 

احتفل المخرج طارق العريان بعيد ميلاد خطيبته عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، كما نشر بعض الصور التي تجمعهما سوياً، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها ” عيد ميلاد سعيد حبيبتي وصديقتي وشريكة حياتي” وتفاعل معها الكثير من المتابعين.

هذا ويذكر أن المخرج طارق العريان قد انفصل عن زوجته السابقة المطربة السورية أصالة منذ ثلاث أعوام في 2020، وذلك بعد زواج دام لمدة 13 عاماً أسفر عن ابنيهما علي وآدم، وأعلنت خبر انفصالها عن زوجها في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام.

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج طارق العريان يعد هو مسلسل معاوية والذي سوف يعرض خلال شهر رمضان المبارك، والذي سوف يشارك فيه العديد من النجوم منهم إياد نصار، ولجين إسماعيل، وأيمن زيدان، وسامر المصري، وأسماء جلال، ومن تأليف الصحفي خالد صلاح والذي يعد التجربة الأولى له في التأليف، كما يتعاون طارق العريان مع أحمد العوضي في فيلم البلدوزر والذي سوف يعرض في موسم عيد الفطر القادم.